الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حاكم مصرف لبنان يمنع المساعدات عن الأسر الأكثر فقراً

حاكم مصرف لبنان يمنع المساعدات عن الأسر الأكثر فقراً
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الاربعاء عن اغداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوعود على وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة القيود التي يضعها على أموال الجمعيات المعنية بتقديم مساعدات للأسر الأكثر فقراً. لكن حتى الساعة لم ينفذ شيء من الوعود وبقيت الأسر محرومة من القليل الذي تحصل عليه.

العالم - لبنان

وكتبت الصحيفة، لم يكتف سلامة بخنق الاقتصاد وتبديد أموال المودعين وحجب الدولارات عن القمح والطحين والمحروقات وتبديد الاحتياطات بالعملة الأجنبية على تجار ومحتكرين محظيين، فقرّر مدّ يده على الدعم الذي تتلقاه الأسر الأكثر فقراً من وزارة الشؤون الاجتماعية.

فبحسب معلومات الأخبار سيتم حرمان المستفيدين من برامج المؤسّسات الاجتماعية التي تشمل مساعدات مالية وعينية للأطفال الرضع وأطفال الشوارع وذوي الإرادة الصلبة والنساء المعنفات وأطفالهنّ والمسنين والمدمنين على المخدرات والصمّ والمصابين بالتوحد وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى متابعة دائمة.

المشكلة هنا ذات شقين: شقّ يتعلّق بتقييد مصرف لبنان لأموال مؤسسات الرعاية وحصر سقف سحوباتها المالية بثمانية مليارات ليرة في الشهر بما يعادل مليوني ليرة في الأسبوع بينما سقف سحوبات المودع العادي 6 ملايين ليرة. وشقّ ثانٍ مرتبط بـ«الدولار الفريش» الذي يمتنع الحاكم عن تسليمه إلى الجمعيات رغم أن عقود تحويل الأموال تمرّ عبر ديوان المحاسبة ووزارة المال والمصرف المركزي وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تصرف أي أموال خارج المسار الرسمي وخارج عقود الرعاية مع هذه الجمعيات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اعتصام في وسط بيروت للمطالبة بالافراج عن اموال المودعين في البنوك

سلامة: لا دول في العالم تزود بالمياه مرة واحدة إسبوعيا إلا الأردن

صحافة لبنانية: طلب بتحريك دعوى الحق العام ضد رياض سلامة قوبلت بالرفض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تراجع تأييد بايدن بين فئة الشباب الأميركيين بنسبة 20%

إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

العراق.. انطلاق عملية أمنية مشتركة في ديالى وصلاح الدين

لبنان .. وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا

الكشف عن آثار صحية خطيرة للتوتر والقلق

اغتيال رجل أعمال في لحج ومقتل تاجر في أبين