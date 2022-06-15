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توقيع اتفاقيات ثنائية بين إيران وتركمانستان في العديد من المجالات في طهران

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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