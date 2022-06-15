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الرئيس إبراهيم رئيسي: علاقتنا مع تركمانستان ليست علاقة بين بلدين جارين فحسب إنما علاقة أخوية تأريخية

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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