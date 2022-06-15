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سوريا: التهديدات التركية تتناقض مع تفاهمات ومخرجات أستانا

سوريا: التهديدات التركية تتناقض مع تفاهمات ومخرجات أستانا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

عقدت في العاصمة الكازاخية صباح اليوم جلسة مباحثات رسمية بين وفدي الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ووفد روسيا برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.

العالم-سوريا

وبحسب وكالة سانا، فقد تم خلال المباحثات استعراض تطورات الأوضاع في سوريا من مختلف جوانبها وبشكل خاص "الذرائع" التي تطلقها تركيا لشن عدوان على الأراضي السورية.

وأكد معاون وزير الخارجية السوري "رفض سوريا المطلق للذرائع التي يسوقها النظام التركي للعدوان على أراضيها تحقيقا لأطماعه التوسعية مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن وطنهم ومقاومة الاحتلال والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضيهمط.

وأوضح سوسان أن "التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا وتشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة ذات الصلة".

من جانبه شدد لافرنتييف على "حرص روسيا التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي أعمال تنتهك السيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة مؤكداً أن روسيا ستستمر في بذل كل الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا".

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الاخرى من بينها الجهود المشتركة لعودة اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية حيث كانت وجهات النظر متفقة بضرورة استمرار التنسيق المشترك حول هذه القضايا.

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