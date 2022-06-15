أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022

كيهان ..

موجة حملات سيبرانية واسعة تستهدف مطارات ووزارات والمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بالكيان الصهيوني

قدس ..

صحف بتل أبيب تعترف بتعرض الكيان الصهيوني لحملات سيبرانية هي الأقوى من نوعها

وطن امروز ..

إنتصرنا بحرب الناقلات .. ناقلات إيرانية تصل سوريا وفنزويلا , وأثينا تنهي إحتجازها لناقلة إيرانية

اطلاعات ..

الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالعراق يعقد إجتماعا طارئا مع قادة الأحزاب السياسية الأخرى

سياست روز ..

القنابل العنقودية السعودية المحظورة دوليا وإنسانيا تحصد أرواح أربعة آلاف مواطن يمني

رسالت ..

غرفة العمليات المشتركة بالعراق تؤكد مصرع ثمانية قياديين دواعش بمحافظة صلاح الدين

خراسان ..

نيودلهي تشهد مظاهرات غاضبة تنديدا بمسؤولين بالحزب الحاكم بالهندلإساءاتهم للمقدسات الإسلامية

جمهوري اسلامي ..

البرلمان السوري .. تركيا تخطط لإحتلال أراض سورية بذريعة إقامة منطقة أمن

جوان ..

بدء العد العكسي لقيام كوريا الشمالية بسابع تجربة نووية

ابتكار ..

الناطق بإسم الحكومة .. لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إرسال بايدن رسالة لرئيس الجمهورية

ابرار ..

وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يدعو لإقامة حلف "إسرائيلي" عربي ضد إيران

آرمان ملي ..

إرتفاع الأصوات مرة أخرى بأسكتلندا مطالبة بالإستقلال عن بريطانيا

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

جوان..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( جهود لإعادة الصدريين للمسار السياسي بالعراق ).. بعد استقالة نواب التيار الصدري من عضوية البرلمان العراقي , كثف الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق وضمن ابداء احترامه لقرار التيار الصدري من جهوده لاحتواء الازمة السياسية بعقد اجتماع طارئ مع قادة الاحزاب السياسة المختلفة في الساحة العراقية . ( إجتماع الإطار التنسيقي والأحزاب السياسية جاء تأكيدا لضرورة تشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية ) وفي نفس الوقت تحدثت محافل مقربة من رئاسة الجمهورية عن تلقي الرئيس العراقي برهم صالح ردا ايجابيا من الاطار التنسيقي على اقتراحه باعداد مبادرة لاقناع التيار الصدري بالعودة للمسار السياسي. ان العراق يشهد جهودا وتحركات سياسية مكثفة لاحتواء الازمة وللحيلولة دون انتقال اية خلافات سياسية للشارع.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( أسكتلندا تتحرك ثانية نحو الإنفصال عن بريطانيا ) .. وعدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا استروجن زعيمة الحزب الوطني , بالاعداد لاستفتاء عام اخر حول الاستقلال عن بريطانيا قبل نهاية هذا العام في تطور جديد سيزيد من ازمات وهموم حكومة المحافظين بلندن . (إن الأجواء والظروف الداخلية بأسكتلندا اليوم تختلف تماما عما كانت عليه عام 2014 عندما فشل إستفتاء الإنفصال) وهذا ما اشارت اليه استروجن بقولها ان ذلك الاستفتاء كان من شأنه ان يتمخض عن نتائج حاسمة لصالح استقلال اسكتلندا فيما لوكانت الاجواء عندها كما هي عليه اليوم باسكتلندا. ان تزايد التاييد للانفصال عن بريطانيا يرتبط الى حد بعيد باستياء الاسكتلنديين من البركسيت والانفصال عن القارة الاوروبية . وبالطبع قد تصطدم هذه الرغبة الاسكتلندية ببند في القانون البريطاني يحتم موافقة وزير الشؤون الاسكتلندية بالحكومة البريطانية على اجراء اي استفتاء اخر وهو امر مستبعد.

حمايت ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( قدرات الردع) كتبت صحيفة حمايت.. تراجعت الحكومة اليونانية عن قرارها باحتجاز ناقلة ايرانية وبمصادرة حمولتها النفطية لصالح امريكا . وهذا التراجع الذي غلفته اثينا بحكم صادر عن احدى المحاكم للتخفيف من حجم فشلها وفشل امريكا , لا يرتبط بتوصل اليونان لقناعة بشأن احترام القانون الدولي بل يرتبط بمخاوف الرد الايراني . ( إن بلادنا ردت بحزم بعد إستنفادها للجهود الدبوماسية دون طائل بإحتجاز ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي ) وادركت الحكومة اليونانية ان ايران قادرة على جعلها تدفع ثمنا باهضا جدا لخطوتها العدائية غير المبررة ضد بلادنا . والواقع هو ان قدرات بلادنا على الردع بالشكل الذي يتناسب مع حجم اي تهديد , ستجعل كل من يفكر بالقيام باية مغامرة لتهديد مصالحنا الوطنية يفكر الف مرة قبل خوضها .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( تساؤلات حول وقف إطلاق النار باليمن ).. حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء وافقت على تمديد هدنة الشهرين التي انتهت مؤخرا وذلك تعبيرا عن حسن نواياها بشأن ايجاد حل سياسي للازمة اليمنية ولعزمها على الحد من المآساة الانسانية التي تعصف بالشعب اليمني بسبب الحرب الظالمة التي يشنها التحالف السعودي. ولكن المشكلة تكمن في ... ( أن التحالف السعودي لم يثبت إلتزامه بالهدنة حقا رغم عدم شن القوات اليمنية المشتركة أية هجمات صاروخية وبالمسيرات ) على اهداف بالعمق السعودي والاماراتي , ويتعامل هذا التحالف مع الهدنة كفرصة سانحة لالتقاط الانفاس ولتعزيز موقفه الميداني بانتهاكات مستمرة لوقف اطلاق النار وبتجاهل بنود الهدنة الاخرى خاصة المتعلقة بالحد من الحصار . ان الهدنة ستفقد معناها اذ لم ترتكز على مبدأ ايجاد ارضية لوقف الحرب عبر حل سياسي عادل للازمة .

خراسان ..

سلطت صحيفة خراسان الضوء على جانب من تداعيات الحرب باوكرانيا وكتبت في مقالها ( زيلينسكي يستنجد بألمانيا ).. مواقف وتصريحات الرئيس الاوكراني الانتقادية الاخيرة للغرب عكست عمق احباطه من حدوث نوع من التغيير في لهجة القادة الغربيين ازاء الحرب باوكرانيا, فالرئيس الامريكي انتقده ضمنيا متهما اياه بتجاهل نصائح واشنطن قبل الحرب , والامين العام للناتو طرح فكرة وقف الحرب بتنازل اوكرانيا عن مساحات من اراضيها لروسيا. ( الرئيس الأوكراني المحبط وجد ضالته في ألمانيا هذه المرة داعيا برلين لإرسال شحنات ضخمة من السلاح للجيش الأوكراني ) زيلينسكي دعا المستشار الالماني اولاف شولتس لوضع الخوف من روسيا جانبا والاسراع بارسال اسلحة المانية متطورة لاوكرانيا. برلين ابدت رغبتها بدعم اوكرانيا لكنها قالت ان الاسلحة التي تطلبها اوكرانيا معقدة وتحتاج لتدريبات لازمة اولا.ان هذا الموقف الالماني قد يفسر كرفض مؤدب او بكونه نوع من المماطلة لشراء الوقت تفاديا للانزلاق اكثر بالحرب الاوكرانية .