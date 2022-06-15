الخارجية الكازاخستانية تعلن حضور جميع وفود اجتماع "أستانا" في نور سلطان

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف: "جميع الوفود المشاركة في عملية أستانا بشأن سوريا وصلت بالفعل إلى عاصمة كازاخستان، المفاوضات الثنائية والثلاثية بدأت صباح اليوم".

ووفقا له، فإن الأطراف تناقش قضايا مثل الوضع الميداني في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وتابع: "الجلسة العامة، حيث ستتم قراءة بيان مشترك حول نتائج المفاوضات، ستعقد بعد ظهر غد، بعد الجلسة العامة، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لجميع وسائل الإعلام المعتمدة".