الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الكازاخستانية تعلن حضور جميع وفود اجتماع "أستانا" في نور سلطان

الخارجية الكازاخستانية تعلن حضور جميع وفود اجتماع
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية إيبك سمادياروف، للصحفيين، إن جميع الوفود المشاركة في الجولة الحالية من المحادثات حول سوريا وصلت إلى نور سلطان.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف: "جميع الوفود المشاركة في عملية أستانا بشأن سوريا وصلت بالفعل إلى عاصمة كازاخستان، المفاوضات الثنائية والثلاثية بدأت صباح اليوم".

ووفقا له، فإن الأطراف تناقش قضايا مثل الوضع الميداني في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وتابع: "الجلسة العامة، حيث ستتم قراءة بيان مشترك حول نتائج المفاوضات، ستعقد بعد ظهر غد، بعد الجلسة العامة، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لجميع وسائل الإعلام المعتمدة".

روابط ذات صلة

روسيا: من الضروري اختيار مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلا من جنيف

روسيا: الضربات "الإسرائيلية" على سوريا أمر غير جائز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن آثار صحية خطيرة للتوتر والقلق

اغتيال رجل أعمال في لحج ومقتل تاجر في أبين

الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على غزة

حاكم مصرف لبنان يمنع المساعدات عن الأسر الأكثر فقراً

التوازنات القائمة والنتائج المحتملة تمنع واشنطن من خوض أي حرب في المنطقة + فيديو

حرس الحدود الايراني لايسمح بتعرض أمن كردستان لأي ضرر