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حرس الحدود الايراني لايسمح بتعرض أمن كردستان لأي ضرر

حرس الحدود الايراني لايسمح بتعرض أمن كردستان لأي ضرر
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أشاد المتحدث البارز في القوات المسلحة العميد ابو الفضل شكارجي بجهود حرس الحدود الشجعان الذين يسهرون على راحة وامن المواطنين مؤكدا أن هؤلاء لايسحمون بأن يتعرض أمن محافظة كردستان الى أي ضرر من الاعداء.

العالم - ايران

وشدد مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الثقافة والاعلام الدفاعي الذي كان يتحدث امام جمع من القادة ومنتسبي قوات الحدود في محافظة كردستان على ان المرابطين في الحدود يدافعون عنها بكل قوة واقتدار حيث انهم يتحلون بروح جهادية ولن يألوا عن تقديم اي جهد في توفير الامن لهذه المنطقة.

وأشار هذا المسؤول الى المحاولات المستمرة لاعداث الثورة الاسلامية وخاصة اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني اللقيط لزعزعة الامن في ايران الاسلامية العزيزة وقال: ان القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولانها تتميز بسند شعبي عظيم وتمتثل الاوامر الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية تتحلى بالاستعداد المادي والمعنوي الكبير للغاية.

وتطرق الى بطولات حرس الحدود الايرانيين وقال: اني اشكر هؤلاء الحرس الشجعان الذين يتميزون بالنظرة الثاقبة ويتحلون بالروح الجهادية والثورية ويسهرون على راحة الشعب الايراني ولايسمحون بان يتعرض امن كردستان لأي ضرر.

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حرس الحدود الايراني لايسمح بتعرض أمن كردستان لأي ضرر