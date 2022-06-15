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تراجع تأييد بايدن بين فئة الشباب الأميركيين بنسبة 20%

تراجع تأييد بايدن بين فئة الشباب الأميركيين بنسبة 20%
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف استطلاع للرأي نشرته مجلة "فوربس"، أمس الخميس، عن تراجع تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن بين فئة الشباب الأميركيين.

العالم - الأمريكيتان

وبحسب المجلة، وجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "Morning Consult" أنّ " تصنيف قبول بايدن قد انخفض 20٪ بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاماً من كانون الثاني/ يناير 2021 إلى حزيران/ يونيو 2022".

ووجد الاستطلاع أنّ "43٪ فقط من الناخبين الديمقراطيين الشباب يعتقدون أنّ الرئيس يفي بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية مقارنة بـ 60٪ من متوسط الناخبين الديمقراطيين".

وأشار الاستطلاع إلى أنه "انخفضت نسبة الموافقة على بايدن إلى 41٪ بين العديد من الفئات العمرية التي شملتها الدراسة الاستقصائية في الفترة من 4 إلى 6 حزيران/ يونيو 2022، بما في ذلك الناخبين الشباب - 52٪ منهم رفضوا أداء بايدن - وكذلك الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 و 65 وما فوق".

وأظهر استطلاع سابق أجراه معهد هارفرد للسياسة "IOP" للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً انخفاض تأييد الرئيس الأميركي بين الشباب الأميركيين من 46% إلى 41%.

كما كشف استطلاع للرأي، أجرته رويترز/إبسوس، مطلع الشهر الحالي أنّ 52% من الأميركيين غير راضين عن أداء الرئيس الأميركي جو بايدن الوظيفي.

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