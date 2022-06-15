إحتمالات توجه المنطقة للحرب بتشجيع أميركي

العالم - مارأيكم

كما يؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن الحسابات الأميركية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفضيلها إذا بدات حربا جديدة في المنطقة لافتين إلى أن تسريبات البنتاغون مجرد تصدير أزمات إلى الخارج وإعادة خلط الأوراق مرة أخرى، ويؤكدون أن محور المقاومة لديه القدرة والمكانة العالية في مواجهة أي احتمالات يمكن أن تلجأ إليها واشنطن في تصعيد حرب.

من جانبهم يقول إعلاميون وباحثون سياسيون إن ما يمنع واشنطن من شن حرب في المنطقة هي التوازنات القائمة والنتائج المحتملة لهذه الحرب، بل عمدت إلى نوع جديد من الحروب وهي حروب التوتير، مشددين على أن الاستراتيجية الأميركية بحرب التوتير لا تصل إلى حرب عسكرية كبرى مدمرة لأنها خاسرة فيها.

فما رأيكم:

هل تتجة المنطقة إلى الحرب نتيجة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية بتشجيع أميركي؟

ماذا يعني إبلاغ البنتاغون بعض حلفاءه في المنطقة بسيناريو تصعيد عسكري مفتوح؟

ما الرابط بين السماح الأميركي بالضربات الإسرائيلية في سوريا بالضغط على روسيا؟

هل تلتقي الوقائع مع توقعات كيسنجر بأحداث كبيرة مقبلة في الشرق الأوسط وآسيا؟