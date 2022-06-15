لمواجهة التضخم.. بايدن يريد تخفيف القيود الجمركية على الصين

العالم - الأميركيتان

وبحسب مصادر أكسيوس، فإنّ بايدن وكبار مسؤوليه "يائسون لخفض الأسعار حتى لو كان ذلك سيبيّن الولايات المتحدة أضعف في مواجهة الصين"، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 8.6%.

وتضيف المصادر أنّ بايدن "يميل نحو إصدار أوامر لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بإجراء عملية استثناءات رسمية لتحديد ما إذا كان ينبغي إعفاء بعض السلع المستهلكة، مثل الدراجات، من تعريفة المادة 301.

وعاود التضخم التسارع في أيار/مايو في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلاً رقماً قياسياً منذ أربعين عاماً.

وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية مقابل 8,3% في نيسان/أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل قبل أيام.

فيما حذّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق،ـ من أنّ "التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر بعض الوقت"، وقال بايدن، خلال مشاركته في حدث لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، في بيفرلي هيلز الإثنين: "سوف نتعايش مع هذا التضخم فترةً من الوقت"، مضيفاً: "سيتراجع بالتدريج، لكن سنتعايش معه فترةً من الوقت".