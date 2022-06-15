ايران وتركمنستان توقعان 9 وثائق للتعاون في مختلف المجالات

العالم - ايران

وافاد تقرير لمراسل وكالة "فارس" ان كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان وبحضور رئيسي البلدين آية الله ابراهيم رئيسي وسردار بردي محمد اوف، وقعوا اليوم الاربعاء بطهران 9 وثائق للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والابحاث والسياحة.

ووقع الوثائق وزراء "الطرق واعمار المدن" و"الاقتصاد" و"الثقافة والارشاد الاسلامي" ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة ومحافظو "خراسان رضوي" و"كلستان" و"خراسان شمالي" ونظرائهم التركمنستانيين.

وتم خلال زيارة الرئيس التركمنستاني الى طهران اجمالا توقيع 13 وثيقة للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان.