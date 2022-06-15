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فيديوغرافيك.. الاحتلال يستغل أزمة الغاز في أوروبا

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يوم الأربعاء سيتم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبي ومصر و الكيان "الإسرائيلي".

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