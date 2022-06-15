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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
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فيديو
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انقلاب الصورة
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الرئيس إبراهيم رئيسي: لابد أن يكون في أفغانستان حكومة شاملة تدعم كل المجالات
الرئيس إبراهيم رئيسي: تعزيز التعاون بين البلدان المطلة على بحر قزوين هي من أهم قرارات إيران
الرئيس إبراهيم رئيسي: ننوي أن نوقع اتفاقية لعشرين عاما بين البلدين في مجال الشحن
الرئيس إبراهيم رئيسي: علاقتنا مع تركمانستان ليست علاقة بين بلدين جارين فحسب إنما علاقة أخوية تأريخية
الرئيس إبراهيم رئيسي: علاقتنا مع تركمانستان ليس علاقة بين بلدين جارين فحسب إنما علاقة أخوية تأريخية
الرئيس إبراهيم رئيسي: هناك اتفاقيات تم التوقيع عليها ستؤثر بالتأكيد على تنمية العلاقات بشكل كبير
فيديوغرافيك.. الاحتلال يستغل أزمة الغاز في أوروبا
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الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يوم الأربعاء سيتم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبي ومصر و الكيان "الإسرائيلي".
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
رئيسة المفوضية الأوروبية
اتفاقية لتصدير الغاز
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