شاهد.. ايران وتركمنستان توقعان حزمة من الإتفاقيات

العالم - خاص بالعالم

في الذكرى الـ30 للعلاقات الايرانية التركمانستانية« اجرى الرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف زيارة مهمة الى العاصمة الايرانية طهران، ونظم له نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي استبقالا رسميا في مجمع سعد آباد الرئاسي.

وبعد الاستقبال، عقدت محادثات ثنائية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة اقتصادية، وسياسية، وامنية، كما تم الاعلان عنية لتوقيع اتفاقية شحن لمدة عشرين عاما.

وقال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: "ايران وتركمانستان تربطهم علاقات اخوية وحسن الجوار والتبادل التجاري الموجود الان غير مرضي للجميع، لقد اتفقنا على رفع حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة، والنقل أن الطرفين متفقان حيال الوضع في أفغانستان، وأن أزمات المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وقال الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف: "لابد من توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني، ونسعى لتوسيع العمل الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، أعبر عن شكري وتقديري للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومؤازرته لجمهورية تركمانستان في جميع المجالات".

وأعرب الرئيسان رغبتهما المشتركة في تشكيل حكومة شاملة في افغانستان ودعمها، واشار الرئيس الايراني الى ان تعزيز العلاقات بين الدول المطلة على بحر قزيون من اهم قرارات حكومته.

وعقد على هامش زيارة الوفد التركماني الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران، وعشق اباد والاجتماع الـ15 للجنة القنصلية، والحدود المشتركة، واجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات.

الى ذلك قالت مصادر ايرانية ان التبادل التجاري بين ايران وتركمنستان شهد خلال الاشهر التسعة الاخير نموا بلغ 79 في المئة، دون الاخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة التي كانت حوالي مليون ومئة الف طن بقيمة 300مليون دولار.

كما اعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني "رستم قاسمي" عن ارتفع حجم النقل بين البلدين بنسبة 50 بالمئة مشددا على نية ايران تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال.ز ووصل الرئيس التركماني طهران مساء الثلاثاء على راس وفد وزاري رفيع.

ووصل الرئيس التركماني إلى طهران مساء الثلاثاء على رأس وفد وزاري رفيع.