شاهد.. لماذا الحرب في أوكرانيا تمر بمرحلة حرجة؟

العالم - خاص بالعالم

مع اقتراب الحرب الروسية في اوكرانيا من شهرها الخامس مصادر استخباراتية، وعسكرية غربية، واطلسية، تؤكد لقناة "سي ان ان" الاميركية ان الصراع يمر بمرحلة حرجة قد تفرض قرارا صعبا على الحكومات الغربية، التي عرضت حتى الآن الدعم لأوكرانيا بتكلفة متزايدة بأضعاف على اقتصاداتها ومخزوناتها من الأسلحة.

ففي وقت يناشد فيه الجيش الاوكراني تزويده بمزيد من الأسلحة الثقيلة، بعد نفاذ ذخيرته مع حشد روسيا المدفعية حول مدينتين استراتيجيتين مهمتين في شرق أوكرانيا، نقلت "سي ان ان" عن مسؤول كبير في الناتو قوله ان الحرب على وشك الوصول إلى النقطة التي سينجح فيها جانب أو آخر.

وبحسب القناة فإن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا في موقع أفضل في الشرق الاوكراني، واشاروا الى ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تتكشف قريبا، اولها انه يمكن لروسيا مواصلة تقدمها في مقاطعتين شرقيتين رئيسيتين، أو يمكن أن تصل المعركة إلى طريق مسدود يستمر لأشهر أو سنوات، اما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا يدور حول مراجعة روسيا لاهدافها في الحرب واعلانها الانتصار ووضع صيغة لانهاء القتال.

ياتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أن قوات بلاده تكبدت خسائر جسيمة في معارك مدينتي سيفيرودونتسك، وخاركيف، منتقدا الدول الغربية لعدم تزويد بلاده بالأسلحة اللازمة.



وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي": "الدفاع عن إقليم دونباس أمر ضروري لأن نتيجة المعركة سترسم مسار الحرب في المرحلة المقبلة. المساعدة العسكرية الغربية يجب أن تأتي بشكل أسرع إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية".



في غضون ذلك، لا يرى المسؤولون الأمريكيون والغربيون أي مؤشر على أن التزام بوتين بمتابعة الحرب المكلفة قد تضاءل في وقت يسود قلق في الادارة الاميركية، وحلفائها الغربيين حول تكلفة الحرب الاخذة في الاتفاع والتي قد تؤدي الى استنفاد المخزونات الوطنية الضرورية للدفاع عن نفسها بحسب اعتراف مسؤول اميركي كبير لسي ان ان.