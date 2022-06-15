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الكرملين: العملية العسكرية التركية الجديدة في سوريا غير مجدية ولا تسهم في استقرار وأمن هذا البلد

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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