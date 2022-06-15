وفد روسي في اللاذقية السورية لبحث سبل التعاون

العالم - روسيا

وتركزت المحادثات على الخطوط العريضة لإنجاز اتفاقية للتعاون المشترك بين المحافظتين والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والتقنية والعلمية.

وأوضح رئيس الوفد الروسي في تصريح للصحفيين أن المباحثات تمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو التوصل للاتفاق النهائي بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والزراعة والثقافة وغيرها من المجالات المشتركة.

من جهته أكد هلال أن المباحثات تناولت اتفاقية التعاون المقترحة بين الجانبين والمجالات الممكنة لدفع هذه العلاقات بموجبها بالاستفادة من المقومات المتوافرة فيهما مشيراً إلى أن الاتفاقية ستكون دعامة لتعزيز التبادل التجاري والثقافي والعلمي بين اللاذقية وإقليم روستوف وتصب في مصلحة الشعبين الصديقين السوري والروسي مثمنا دعم روسيا الاتحادية لسوريا في حربها على الإرهاب.

حضر جلسة المباحثات رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأمين عام المحافظة رفعت محمد ورئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي ومديرا الشؤون الفنية الدكتورة داليا المحرز ودعم القرار والتخطيط الإقليمي بالأمانة العامة للمحافظة المهندس رئيف الصايغ.

كما عقد وفد من محافظة نيجني نوفغورود في اقليم روستوف برئاسة نائب المحافظ بانيكوف بيوتر فيتاليفيتش مع وفد من محافظة اللاذقية برئاسة رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب اجتماعا بحث مجالات التعاون الممكنة في إطار البحث عن فرص استثمارية واعدة.

وتناول البحث بين الجانبين مجالات التبادل الزراعي ومنها الحمضيات والزيوت والتعاون في مجالات التربية والتعليم والثقافة والتقانة إضافة إلى تبادل الوفود التجارية من رجال الأعمال والمستثمرين بين الجانبين لتعزيز مجالات التعاون.