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مصر والإمارات تبحثان التعاون العسكري

مصر والإمارات تبحثان التعاون العسكري
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، العلاقات العسكرية بين مصر والإمارات.

العالمأفريقيا

وبحسب"القاهرة 24"، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن السيسي أكد على العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.

من جانبه، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذي فيه صالح البلدين.

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