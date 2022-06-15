شاهد.. هرولة نظام البحرين نحو التطبيع إلى أين؟

العالم - ابناء الديرة

وقال الإعلامي والنشاط السياسي البحريني ابراهيم المدهون، خلال برنامج "ابناء الديرة" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن التعديل الوزراري في النظام الب، قال ان التغييرات كانت مفاجأة للجميع اولا من حيث عدد التغييرات وثانيا تعد خارج الدستور البحريني، لان في الاعراف الدولي عادتا تكون تعينات الوزارية بعد العملية الانتخابية ولكن في البحرين حصل عكس هذا الامر تماما.

واعتبر المدهون استباق التعيينات في المجلس الوزاري البحريني قبل العملية الانتخابية بانه رسالة للشعب البحريني بان هناك ارادة فردية فقط ولا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية في البحرين.

وحول الاستحقاق البرلماني البحريني لعام 2020 قال المدهون، إنه عملية صورية، مشيرا الى ان نظام آل خليفة يحتمي ببريطانيا من اجل الحفاظ على عرشة، مؤكدا ان السلطة السياسية تحتاج الى دعم شعبي حتى تستمر وليس دعم خارجي.

واوضح النشاط البحريني ان النظام الحاكم في البحرين غير شرعي، لانه من الاساس لجأ الى بريطانيا لاعطائه غطاء الشرعية، مشيرا الى ان البحرين الى الان تحكمه بريطانيا واميركا والنظام فيه يعتبر تبعي ووظيفي، وزاد الطين بلا عندما زاد نظام البحرين هذه التبعية، بتعبعية دول في الاساس هي تابعة لواشنطن ولندن، وهي الامارات والسعودية ومازاد الامر سوء هرولة نظام آل خليفية، نحو التطبيع والخنوع والخضوع الى الكيان الصهيوني متخاذلا عن قضية الامة الاسلامية الاساسية الا وهي قضية فلسطين.