قاليباف: الكيان الصهيوني وأميركا يزعزعان أمن المنطقة

العالم - إيران

وأكد قاليباف لدى استقباله نظيره الأرميني آلين روبرتي سيمونيان في طهران اليوم الأربعاء ضرورة إيجاد محور شمال - جنوب نظرا لحاجة كلا من إيران وأرمينيا، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإيرانية الحالية والبرلمان لتعزيز العلاقات مع الدول الجارة وخاصة في الظروف الحساسة الراهنة.

ووصف رئيس البرلمان الإيراني القرن الحاضر بأنه قرن آسيا وقال: إن كل المؤشرات الاقتصادية والعسكرية والإنتاجية والنفوس والتقنية قد تغيرت حيث ازدادت أهمية غرب آسيا وأوراسيا فيما زادت الحرب بين روسيا وأوكرانيا من وتيرة وسرعة التطورات الراهنة.

وأشار إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين وقال: إن موضوع النقل والشحن يعتبر من أهم المواضيع الاقتصادية بين الجانبين الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من تبادل السلع والطاقة بين الدول في المنطقة.

وشدد قاليباف على اهتمام إيران لتعزيز العلاقات مع الدول الجارة وعلى كلا الصعيدين الإقليمي والأمني معتبرا إيجاد محور شمال - جنوب السبيل الأمثل لتطوير هذه العلاقات وعلى كلا البرلمانين والحكومتين في البلدين بذل المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع.

بدوره أشار الضيف الأرميني إلى العلاقات العريقة القائمة بين بلاده وإيران التي تقوم على أساس الصداقة والثقافة المشتركة معربا عن شكره للجهود المضنية التي بذلتها طهران خلال الحرب التي شهدتها أرمينيا ودامت 44 يوما للحفاظ على استقلال أرمينيا وسيادتها الوطنية.