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ضمن عملية التطهير..

الحشد يفكك عبوة ناسفة معدة لاستهداف القوات في ديالى

الحشد يفكك عبوة ناسفة معدة لاستهداف القوات في ديالى
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة الحشد الشعبي، إكمال تفتيش 9 قرى في وادي العظيم بمحافظة ديالى، فيما أشارت إلى تفكيك عبوة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، انهت تفتيش 9 قرى في وادي العظيم، وتمكنت من عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات المشاركة بعملية التطهير".

وانطلقت عملية أمنية مشتركة واسعة بمشاركة الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد جوي في مناطق حوض نهر العظيم في محافظة ديالى بضفتيه الشرقية والغربية والمناطق المحيطة بها بحثا عن مجاميع داعش وتدمير أوكارهم بهدف إنهاء التهديد الإرهابي وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهة اخرى، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) يشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".

وأشارت إلى أن "أحدهم كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع واثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".

ونوهت بأنه" قد دونت أقوالهم أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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