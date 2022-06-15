شاهد.. اتفاقية غاز "إسرائيلية" أوروبية عبر مصر

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي "نفتالي بينيت ": "سيناقش كلانا السبل التي يمكن أن يتعاون فيها الاتحاد الأوروبي، و"إسرائيل" في مجال الأمن الغذائي والطاقة وغير ذلك، في السنوات الأخيرة تحولت "إسرائيل" من مستورد للغاز إلى دولة مصدرة للغاز ، ونحن نعمل حاليًا على إنتاج الغاز الطبيعي من المياه الاقتصادية لـ"إسرائيل".



من جانبها تشرح سلطات الاتحاد الاوروبي ان الاتفاقية مع الكيان الاسرائيلي هي لتعويض النقص في الغاز الروسي بسبب الحرب في اوكرانيا، وبالتالي تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.



وقالت رئيسة المفوضية الأووربية"أورسولا فون دير لاين" : "أنا ممتنة جدًا لأننا نناقش الآن هذا المشروع الرائع لأن اسرائيل على استعداد لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر".



عمليا يتدفق بعض الغاز الإسرائيلي بالفعل عبر خطوط أنابيب إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط، وتجرى إعادة تصديره كغاز مسال عبر السفن او عبر الانابيب.

ويتوقع مسؤولون أن تزيد شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا بعد الاتفاق لكنهم قالوا إن الأمر قد يستغرق عامين قبل تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، دون ان تستطيع مصر من الاستفادة من تلك المشاريع على خلفية الطلب الداخلي الواسع لهذه الطاقة.

ويأتي الاعلان الاوروبي الاسرائيلي عبر مصر في وقت تمر فيه المنطقة بأزمة واسعة على خلفية التعدي الاسرائيلي على الحقوق النفطية اللبنانية، في الخط 29 التي استتبعت بزيارة الوسيط الاميركي "اموس هوكشتاين"، اسرائيلي الاصل، الى بيروت حيث سمع كلاما لبنانيا موحدا عن موقف لبنان الثابت في حماية ثروته الوطنية من البترول والغاز قبالة شواطئه في البحر الابيض المتوسط.



كما تأتي تلك الخطوات استكمالا لمشاريع التطبيع التي يستفيد منها الكيان الاسرائيلي بتسويق ثرواته المنهوبة من حقوق الفلسطينيين، بموازاة ازمة الطاقة التي تضرب المنطقة بسبب العقوبات الغربية على روسيا،وسياسة الاحادية القطبية التي لا زالت تحكم العالم.