الأعرجي: لسنا معنيين بالسجال السياسي

العالم - العراق

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، إن "الأعرجي ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة".

وناقش الاجتماع وفقاً للبيان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها سبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف اللذين يهددان المجتمع والسلم الأهلي، وتم التوجيه بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة، لإعداد سياسة وطنية لمواجهة تأثيرات هذا الموضوع على المجتمع.

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، أن "مهمتنا هي الدفاع عن الدولة والمواطن، ولسنا معنيين بالسجال السياسي الحالي، وأن واجبنا هو الحفاظ على التماسك المجتمعي والوقوف بالضد من كل ما يهدد السلم الأهلي".