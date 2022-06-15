السعودية تصنف 8 أفراد و11 كياناً يمنيين على لائحة الإرهاب!

العالم - السعودية

وقالت الرئاسة في تصريح لها، يوم أمس الثلاثاء، أنها بقرارها هذا "تستهدف حركة أنصار الله وأبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها"، زاعمة ان هؤلاء "يتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية" على حد تعبيرها، متناسية تدمير العدوان السعودي على مدى سبعة أعوام للبنية التحتية اليمنية وحصاره للشعب اليمني ومنع عنه الغذاء والدواء والمحروقات وتجنيد مئات آلاف المرتزقة لقتل اطفال اليمن.

وبحسب البيان السعودي تم "تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنفة، وعددها (19) اسماً، وتم حظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".

وتضمن قائمة الأفراد، حسب البيان، "صالح بن محمد بن حمد بن شاجع (يمني الجنسية)، يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية".