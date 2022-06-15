وزير باكستاني يثير ضجة بعد اقتراحه خفض استهلاك الشاي في البلاد

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وجاء نداء الوزير بعد أن تبين أن الأمة استهلكت شاي بقيمة 83.88 مليار روبية في السنة المالية 2021-2022.

وأظهرت وثيقة الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المنتهية أن باكستان استوردت شاي بقيمة 13 مليار روبية أكثر من السنة المالية الماضية. وذكرت الوثيقة أنه في السنة المالية 2020-2021، تم إنفاق 70.82 مليار روبية على استيراد الشاي.

وبحسب موقع "geo" الباكستاني، فإن الاقتراح، مهما كان حسن النية، لم يحظ برضا معظم الشعب الباكستاني، الذي تربطه علاقة وثيقة باستهلاك المشروبات الساخنة، بغض النظر عن الوقت من العام.