مشرعون أميركيون: زيارة بايدن إلى السعودية "فكرة سيئة جداً"

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ومن الذين علقوا على الزيارة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ديك دوربين، حيث نقلت "CNN" أن "لديه مخاوف بشأن زيارة بايدن، ودعا الرئيس إلى تغيير خطته، ولكنه يفهم لما على بايدن أن يقوم بالزيارة".

وقال أيضاً عضو لجنة العلاقات الخارجية تيم كين إنّ "الزيارة فكرة سيئة جداً"، وأوضح أن "الظروف تغيرت، ولكن ما هي القضية الأساسية التي تجبر بايدن على لقاء ابن سلمان"، مضيفاً أنّه "كان بإمكان بايدن لقاء أي شخص آخر في المملكة ولكن ليس ابن سلمان".

بدوره، أعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريس مورفي أن لديه بعض المخاوف الحقيقية، قائلاً: "أعتقد أنني بحاجة إلى سماع المزيد من الإدارة لفهم نوع الالتزامات التي حصلوا عليها من المملكة".

أما عضو مجلس الشيوخ جون ثون فقال إنّ "هناك مشاكل ومخاوف من رحلة بايدن إلى السعودية، وأتمنى أن يركز بايدن على الطاقة الأميركية فقط، وألا يضطر إلى التعامل مع ابن سلمان".

وبحسب "CNN"، ليس هناك شك في أن بايدن يقوم برحلته من أجل إقناع السعوديين بضخ المزيد من النفط الخام للمساعدة في تخفيف التأثير السياسي في أسعار البنزين في الداخل الأميركي.

وسيكون هناك لقاءات ثنائية مع الملك سلمان وفريقه والتي من المتوقع أن تضم ولي العهد ابن سلمان، وسيتضمن اللقاء حديثاً حول حقوق الإنسان ومسائل أخرى.

وبحسب تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيير، فإن "البيت الأبيض لن يتغاضى عن مسألة قتل خاشقجي"، مؤكدة أن "السعودية حليف استراتيجي للولايات المتحدة".

هذا وكانت عوائل ضحايا 11 أيلول/سبتمبر قد أرسلت رسالة إلى بايدن طالبته بمحاسبة الفاعلين كأولوية ضمن محادثاته مع السعوديين، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي لم يعطِ أي تصريح إن كانت هذه الرسالة ستكون ضمن جدول زيارة بايدن المرتقبة.

ويوم أمس، أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، سيستهلها بزيارة إلى الكيان الإسرائيلي ثم سيتوجه إلى جدة في السعودية يومي 15 و 16 تموز/يوليو المقبل.