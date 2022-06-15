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العدوان يرتكب 83 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان يرتكب 83 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

ارتكب العدوان السعودي ومرتزقته 83 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم- اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 22 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 13 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل تويلق بوادي جارة في جيزان، وطخية بعسير.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 47خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

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