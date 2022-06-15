اعتصام نواب المعارضة الكويتية.. خطوة اعتراضية إضافية على تعطيل البرلمان

العالم- الكويت

وجاءت الخطوة التي أطلقوا عليها "اعتصام بيت الأمة" بالتزامن مع بدء جلسة خاصة عقدت أمس الثلاثاء، (قاطعوا حضورها كذلك) والتي أقرّ خلالها مجلس الأمة، بإجماع الحضور البالغ عددهم 38 (من أصل 50)، عبر المداولتين الأولى والثانية، منحة مالية بقيمة 3000 دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار تقريباً) لكل متقاعد.

وأعلن مجموعة من نواب المعارضة عن اعتصامهم في البرلمان، عبر تغريدات مشتركة، على حساباتهم في موقع تويتر، مع بدء الجلسة الخاصة: "رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، وشل الحياة السياسية، والعبث بمقدرات الوطن، والابتزاز السياسي، نبدأ نحن نواب مجلس الأمة اعتصامنا في البرلمان".

وبلغ عدد الأعضاء الذين قاطعوا الجلسة 18 عضواً، بينما بلغ عدد المعتصمين في مجلس الأمة 17 عضواً.

وتداعى عشرات المواطنين الكويتيين إلى الاعتصام أمام مبنى مكاتب أعضاء مجلس الأمة، دعماً للنواب المعتصمين، ورفعوا شعار "رحيل الرئيسين" للمطالبة برحيل كلاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

واعتصم المئات من المواطنين الكويتيين، في 26 مايو/ أيار الماضي، في ساحة الإرادة وسط العاصمة الكويت، احتجاجاً على ما وصفوه تعطيلاً لأعمال مجلس الأمة بسبب عدم انعقاد جلساته العادية.

يذكر أنّ مجلس الأمة لم يعقد جلساته العادية، منذ جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، في 29 مارس/ آذار الماضي، والتي أعقبها إعلان 26 نائباً عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ما يعني الإطاحة بالحكومة، مما أدى إلى تقديمه لاستقالة الحكومة في 5 إبريل/ نيسان الماضي. وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد في 10 مايو/ أيار الماضي، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.