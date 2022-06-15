هذا ما قاله بوغدانوف عن "الغارة الاسرائيلية" على مطار دمشق

العالم - روسيا

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع سفير الاحتلال الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية "الإسرائيلية" على مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن التبرير الذي ورد من الجانب "الإسرائيلي" غير مقنع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، نشر على موقعها الرسمي : " أعرب(بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

وأشار إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.

وأضاف: "أُبلغ (بوغدانوف) السفير(الإسرائيلي) أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

يذكر أن الخارجية الروسية أكدت، الجمعة الماضية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها طيران الكيان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية "الإسرائيلية" على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن خروج المطار عن العمل.