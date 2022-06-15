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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

حسابات واشنطن لزيارة بايدن للمنطقة ومذكرة تفاهم لتصدير غاز كيان الإحتلال لأوروبا

حسابات واشنطن لزيارة بايدن للمنطقة ومذكرة تفاهم لتصدير غاز كيان الإحتلال لأوروبا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

يتناول بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. إعلان البيت الابيض أن الرئيس الاميركي "جو بايدن" سيقوم منتصف الشهر المقبل بزيارة رسمية الى منطقة الشرق الاوسط، تتضمن كيان الاحتلال الاسرئيلي والضفة الغربية والسعودية.

العالم - بانوراما

ويحمل بايدن معه عدة ملفات مهمة ابرزها التطبيع والنفط والتسليح والامن، وتسعى واشنطن لترتيب العلاقات مع حلفائها بعد فترة طويلة من الجفاء والخلافات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توقيع الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي ومصر مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي من شرق المتوسط الى أوروبا.

وبموجب الاتفاق يستفيد الكيان الاسرائيلي من تصدير الغاز الفلسطيني المنهوب الى اوروبا عبر مصر في وجه اخر من اوجه التطبيع مع الاحتلال، والاستفادة من تداعيات ازمة الطاقة العالمية الحالية بتحقيق مزيد من الأرباح.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. حسابات واشنطن لزيارة بايدن للمنطقة ومذكرة تفاهم لتصدير غاز كيان الإحتلال لأوروبا

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