حسابات واشنطن لزيارة بايدن للمنطقة ومذكرة تفاهم لتصدير غاز كيان الإحتلال لأوروبا

العالم - بانوراما

ويحمل بايدن معه عدة ملفات مهمة ابرزها التطبيع والنفط والتسليح والامن، وتسعى واشنطن لترتيب العلاقات مع حلفائها بعد فترة طويلة من الجفاء والخلافات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توقيع الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي ومصر مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي من شرق المتوسط الى أوروبا.

وبموجب الاتفاق يستفيد الكيان الاسرائيلي من تصدير الغاز الفلسطيني المنهوب الى اوروبا عبر مصر في وجه اخر من اوجه التطبيع مع الاحتلال، والاستفادة من تداعيات ازمة الطاقة العالمية الحالية بتحقيق مزيد من الأرباح.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.