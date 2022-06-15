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وزير الخارجية الباكستاني: نتعلم مواجهة العقوبات من الشعب الإيراني

وزير الخارجية الباكستاني: نتعلم مواجهة العقوبات من الشعب الإيراني
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

اشاد وزير خارجية باكستان "بلاول بوتو زرداري" بمقاومة الجمهورية الاسلامية الايرانية امام المشاكل والتحديات؛ قائلا : ينبغي لنا ان نحذو حذو الشعب الايراني في مواجهة الحصار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

العالم - باکستان

"زرداري" ادلى بهذا التصريح امام جمع من الدبلوماسيين والموظفين في سفارة باكستان لدى ايران اليوم الاربعاء.

واضاف وزير الخارجية الباكستاني : ايران جارتنا القريبة، وتجمعنا بها قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية، لكن البلدين يتمتعان بطاقات كامنة لم يتم تفعيلها بعد.

وفيما اشار الى مشاكل الشعب الايراني الناجمة عن الحظر، اكد زرداري : ينبغي لنا ان نتاسى بهذا الشعب في سياق مواجهة التحديات وتسخير الطاقات المحلية والذاتية لتطوير الاقتصاد والوضع المعيشي رغم الضغوط المفروضة.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على هامش زيارته الرسمية إلى طهران، على ضرورة توظيف طاقات البلدين لتحقيق مكاسب اقتصادية، مشيرا إلى العلاقات المعقدة لبلاده مع الهند والشراكة الاستراتيجية مع إيران والصين والأزمات الناجمة عن الأوضاع المضطربة في أفغانستان.

وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن "الشعب الإيراني استغل طاقاته الداخلية وتمكن من إدارة معيشته، وهذا موضوع يجب أن نقتدي به"، مضيفا: "يجب أن نتعلم من الشعب الإيراني كيف ندير اقتصاد البلاد على الرغم من المشاكل الدولية أو العقوبات".

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