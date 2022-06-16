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الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف على محور ريف إدلب

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف على محور ريف إدلب
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف تشنه الجماعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب، شمال البلاد، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

العالم - سوريا

وأوضحت الوكالة أن "وحدات الاستطلاع التابعة للجيش السوري رصدت مجموعات مسلحة حاولت التقدم باتجاه المواقع العسكرية على طول خط التماس في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة استخدم فيها الجيش السوري سلاحا المدفعية والصواريخ لوقف اندفاع المسلحين باتجاه مواقعه، ولضرب خطوط إمدادهم الخلفية من مدينة سرمين وريفها".

وأكد مصدر ميداني لوكالة أن "وحدات الجيش السوري تمكنت من القضاء على 5 مسلحين وإصابة أكثر من 20 آخرين في ضربة استهدفت إحدى المجموعات التي حاولت الهجوم باتجاه أحد مواقع الجيش السوري بمحيط سراقب".

وأضاف أن "الجيش السوري يتعامل حاليا مع تعزيزات المجموعات المسلحة التي تتدفق إلى محور الاشتباك، وقد تم حتى الآن تدمير 3 سيارات دفع رباعي".

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي تغير بخارطة السيطرة على هذه المحور حتى اللحظة"، مؤكدا أن "الجيش السوري كان قد رفع حالة الجاهزية مسبقا على كامل محاور الاشتباك في ريفي حماة وإدلب، وذلك تحسبا لأي طارئ قد تشهده الجبهة".

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الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف على محور ريف إدلب

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