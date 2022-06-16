الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أوروبا تضخ الأموال للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

أوروبا تضخ الأموال للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، امس الأربعاء، أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي على استئناف دعمه المالي للسلطة الفلسطينية.

العالم - فلسطين

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها: " إقرار الموازنة جاء في ضوء مؤشّرات نقلتها عدّة جهات في الأونروا ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جهات أميركية، مفادها أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في غاية الصعوبة، ما قد يؤدي إلى تفجّرها من جديد، ناصحة الأوروبيين باستئناف دعم السلطة لمواجهة المخاطر التي تحدق بها".

وكشفت المصادر عن موافقة إسرائيلية مشروطة على استئناف الدعم، فی الوقت الذي يتعمد فيه الكيان بمنع وصول الأموال لرام الله كتجميد أموال السلطة المستحقة لها من الضرائب.

وتُقدَّر المساعدات الأوروبية السنوية للسلطة بأكثر من 300 مليون يورو، من بينها نحو 82 مليون يورو لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» جرى صرفها فعلاً، فيما المبلغ المتبقّي يذهب إلى الخزينة الفلسطينية ومشاريع البنى التحتية والمساعدات الثنائية.

وفي حال صرف تلك المساعدة، فإنها ستكون الأكبر التي تتلقّاها الخزينة كتمويل خارجي منذ عدّة سنوات، بعد تراجع الدعم الخارجي، والذي أدّى إلى جانب خصم "إسرائيل" أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات جائحة كورونا، إلى تفاقم أزمة السلطة المالية منذ بداية العام الحالي.

روابط ذات صلة

شاهد.. السلطة الفلسطينية تطالب أوروبا بمبادرة تنهي الإحتلال

محمود عباس يظهر أمام شاشة التلفزيون عقب شائعات حول صحته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في "جمعة مرابطون رغم الإبعاد" الشيخ عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

أوروبا تضخ الأموال للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

الاحتلال يقتحم الخليل واندلاع مواجهات بالمنطقة

الى عرب التطبيع.. "إسرائيل" أعجز من أن تحقق هدفاً عجزت عن تحقيقه أمريكا

إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

البنتاغون يكشف عن تقديراته للخسائر اليومية للجيش الأوكراني