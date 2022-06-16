إعلام عبري: أمريكا طلبت من "إسرائيل" عدم تصعيد الأوضاع مع الفلسطينيين لما بعد زيارة بايدن

العالم-الاحتلال

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين و"إسرائيليين" قولهم إن "الولايات المتحدة طلبت من الكيان "الامتناع" عن اتخاذ خطوات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمكن أن تزيد التوترات مع الفلسطينيين، إلى ما بعد زيارة بايدن في 13 يوليو".

وأضاف الموقع أن "محمود عباس يشعر بالإحباط من تصرفات "إسرائيل" في الضفة الغربية ويشعر بالامتعاض الشديد من السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع أن "عباس يهدد باتخاذ إجراءات مضادة ضد "إسرائيل" مثل وقف التنسيق الأمني ​​والتحركات في مؤسسات الأمم المتحدة أو حتى إلغاء الاعتراف بإسرائيل".

ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الفلسطينيين والتأكد من أن زيارة بايدن لن تتم أثناء أزمة وتصعيد".