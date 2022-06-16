شاهد أشبال البحرين ينشدون "سلام فرمانده"

العالم - ايران

المخاطب في الانشودة هو الامام الثاني عشر، محمد بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ، الملقب بالحجة والقائم وصاحب الزمان والمهدي..

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع الانشودة في ايران، وكان ملعب ازادي في العاصمة طهران الذي يسع لمئة ألف شخص قد شهد قبل نحو شهر اكبر اجتماع جماهيري لأداء الانشودة، حيث اصطف فتيان وفتيات باعمار لا تتجاوز 12 سنة لأداء الانشودة.

ثم صدرت النسخ الانجليزية والتركية والأردية والعربية و..و.. للانشودة، واذا كان هناك فرق في بعض كلمات النسخ الأخرى فان المحتوى الرئيسي هو مخاطبة الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أن اللحن واحد ولايختلف بين نسخة وأخرى، الى جانب أن الاطفال دون 12 سنة يؤدون الانشودة.