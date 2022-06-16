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الصين وروسيا تتفقان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة

الصين وروسيا تتفقان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا الاتفاق مع الصين على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتمويل والصناعة بسبب عقوبات الغرب، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم-روسيا

وذكر الكرملين أن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثا هاتفيا تعزيز العلاقات العسكرية والتقنية بين البلدين.

وأضاف الكرملين أن بينغ أكد لبوتين شرعية الإجراءات التي اتخذتها موسكو لحماية مصالحها أمام التحديات الخارجية.

وأعرب الرئيس الصيني استعداد بلاده لمواصلة دعم موسكو في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية مثل السيادة والأمن، وتكثيف التنسيق الإستراتيجي بين البلدين.

وقال في هذا الصدد إن الصين مستعدة لتعاون إستراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية، متجاوزة ألمانيا، بحسب وسائل إعلام غربية وروسية.

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