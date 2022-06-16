من عيد الحشد في العراق إلى جزيرة الوراق في مصر



01. مرت ثماني سنوات على ولادة الحشد الشعبي، الحشد الذي أنقذ العراق من براثن إرهاب داعش ومؤسسيها ومموليها ورعاتها.

وأقامت هيئة الحشد الشعبي احتفالا في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد.. وكانت هناك رسالة واضحة وصريحة ومباشرة من رئيس هيئة الحشد فالح الفياض.

"عيد الحشد" هاشتاغ سجل ترندنغ في العراق.. ومن ضمن التغريدات حول هذه المناسبة لدينا تغريدة من "قحطان سرحان" وفيها: كلمات صغيرة بفتوى من شيخ مؤمن متيقن بقوة وصلابة العراق الكامنة في قلوب رجاله شيبا وشبابا.. فتوى حررت العراق وحمت مقدساته وحافظت على مكوناته بجميع أطيافه.. نهديه أندى وأعطر التحايا.

"سجاد" أيضا علق: شكرا جزيلا لشهدائنا الأبرار ومقاتلينا في الحشد الشعبي المقدس.. بدمائكم الطاهرة حفضتم العراق وأهله.

أما "محمد حسين" فكتب: شكرا لمن أفتى. شكرا لمن لبى. شكرا لمن أسس. شكرا لمن جهز. شكرا لمن قاد.

وفي سياق حملة شكرا في عيد الحشد تداول الناشطون صورا كثيرة على مواقع التواصل منها صورة وفيها "من شباب العراق شكرا لصاحب الفتوى المرجع آية الله السيد علي السيستاني."

وفي صورة ثانية "من شباب العراق شكرا للسيد المستطاب قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي" وفي صورة أخيرة "من شباب العراق شكرا لقادة النصر العظماء الشهيدين الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس."

02. بعد وصول السفينة الإسرائيلية "إنرجين" للتنقيب عن الغاز في حقل كاريش اللبناني، والتحذيرات من رد لبناني قوي في حال بدء التنقيب، أرسلت الولايات المتحدة آموس هوكشتاين مبعوثها الخاص للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الإحتلال الإسرائيلي إلى بيروت.. وهوكشتاين للمناسبة هو جندي سابق في جيش الإحتلال الإسرائيلي.

أكثر من هاشتاغ ترندنغ في لبنان بعد زيارة هوكشتاين إلى بيروت.. فلدينا هنا تعليق من "يعقوب علوية" وفيه: هوكشتاين أيها الوسيط النزيه أخبرك أن الطيران الإسرائيلي المعادي يخرق جدار الصوت في الجنوب وتحديدا فوق صور أي فوق المنطقة المتنازع عليها، ما يعني أن كل وجودك لا يعنيه ويظن أن لديه فائض قوة يغنيه. أخبره أن وجودك أيضا لا يعنينا وأن لدينا قوة من الله، والمقاومة تغنينا.

"مهدي" أيضا علق: هوكشتاين ولد سنة ثلاثة وسبعين في فلسطين المحتلة، لأبوين يهوديين أميركيين، خدم في جيش الكيان بين سنتي 92 و95، وهو الوسيط الموثوق لدى لبنان بشأن ترسيم الحدود.. صدق المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

أما "قاسم غريب" فغرد: جاء آموس هوكشتاين وفي يده فتات الغاز المصري والكهرباء الأردني والفيول العراقي كورقة ضغط.. ولبنان في يده أحمال تسعة حزيران وحاجة أوروبا الملحة للغاز كأوراق قوة.. هل استخدم لبنان نقاط قوته كما يجب؟ عساه يفعل.

03. مع الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، يكثر الكلام عن فحوى هذه الزيارة وهدفها.

بايدن أعلنها صريحة بأن زيارته التي ستكون السعودية محطة منها هي من أجل أمن الكيان الإسرائيلي.. لكن في المقابل بدأت تكثر الإنتقادات لبايدن الذي لطالما توعد بمحاسبة السعودية على جرائمها.

وخلال مؤتمر قمة الشعوب في الولايات المتحدة، الفيلسوف الأميركي كورنيل وست شن هجوما عنيفا على بايدن.

على مواقع التواصل أيضا إنتقادات كثيرة لبايدن، وأيضا لولي العهد السعودي الذي يضحي بكل شيء مقابل البقاء في الحكم.

"عبدالله العودة" نجل الداعية المعتقل في السعودية سلمان العودة كتب على حسابه في تويتر: الرئيس بايدن سيزور إسرائيل ثم السعودية مباشرة. هدف زيارته للسعودية حسب تصريحاته: حماية الأمن الإسرائيلي. الصهيوني محمد بن سلمان سيستخدم مقدرات البلاد وأرضها وأموال الشعب التي اقتطعها بالضرائب والمكوس لأجل خدمة دولة الاحتلال العنصري. باع الأقصى اليوم. وسيبيع مكة والمدينة غدا.

حساب "ووري إز جوب" غرد بدوره: بايدن جاي باتفاق تطبيع تضم بيه السعودية على إسرائيل وأمارات الشر ومصر والبحرين والأردن. إكتمل التحالف القذر. أمة "إقرأ" لم تعد تقرأ لا كتابها ولا تاريخ من سبقوها.

وأخيرا مع "حيدر الحمداني" الذي علق متسائلا: هذة المرة كم مليار دولار سيحصل عليها بايدن من السعودية رشوة من أجل أمن إسرائيل وتخريب الإتفاق النووي الإيراني؟

04. في مصر، كثيرة هي القضايا المتعلقة بإخلاء مواطنين من مناطق معينة من أجل مشاريع خاصة أغلبها سياحية.

جزيرة الوراق الواقعة في نهر النيل ضمن محافظة الجيزة، هي واحدة من هذه الحالات، حيث تقوم السلطات بإخلاء الأهالي من أجل تنفيذ مشاريع سياحية في الجزيرة، لصالح شركات إماراتية.

بالمناسبة هل ليست الحادثة الاولى التي تتعلق بمخططات إماراتية. ففي تنزانيا كانت هناك حادثة مشابهة أيضا.

هذا الأمر حظي بتفاعل على مواقع التواصل.. لدينا هنا تغريدة من حساب "شيا" وفيها: كده الدولة مش بكامل قوتها. لسه القضاء لما يصدر أحكام إخلاء وهدم للمنازل علشان مش بتاعتنا. دي بتاعت الإمارات وشايلينها عندنا والاعلام لما يطبل ويقول جزيرة الوراق إماراتية ويطلع السياسي الشريف يؤيد ويقول عندي وثائق ومستندات وخرائط تؤكد ذلك.

"المعاذ" بدوره كتب: لم تترك الإمارات شعبا إلا استعدته بالمال القذر وشراء ذمم السياسيين الفاسدين. قبائل الماساي في تنزانيا خرجت حاملة السلاح في وجه السلطة التي تريد إخلاء أراضيهم بالقوة الجبرية بعد بيع أأرضهم المحمية الطبيعية للإمارات كما فعلت مع المصريين في جزيرة الوراق.

