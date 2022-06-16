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نابلس.. كتل طلابية تدعو رئيس جامعة النجاح لتقديم اعتذار رسمي

نابلس.. كتل طلابية تدعو رئيس جامعة النجاح لتقديم اعتذار رسمي
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالبت ثلاث كتل طلابية، رئيس جامعة النجاح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عبدالناصر زيد، بتقديم اعتذار رسمي إلى عموم الطلبة والهيئة التدريسية وأبناء الشعب الفلسطيني، عن الاعتداءات التي حدثت الثلاثاء في حرم الجامعة، وطالت العشرات من الطلبة على أيدي أفراد الأمن الجامعي.

العالم-فلسطين

ودعت كل من جبهة العمل الطلابي (جبهة شعبية)، والقطب الطلابي، وكتلة الاستقلال الطلابية، طالبت بتغيير "منظومة الأمن الجامعي"، وإعادة هيكلتها وفق أسس وضوابط وطنية واخلاقية، وتحديد دور الأمن في حماية الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم، ووقف التجاوزات.

كما دعت إلى محاسبة جميع عناصر الأمن المعتدين على الطلبة وفق القانون واللوائح المعمول بها في الجامعة، ومحاسبة "الموظفين الإداريين" الذين يثبت تورطهم في إعطاء التعليمات لموظفي الأمن بالقمع، وكل من لم يلتزم بالحيادية.

وطالبت الكتل برفع القبضة البوليسية المتمثلة بالتدخل المباشر من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى كبح جماح العقلية البوليسية التي تتعامل بها إدارة الجامعة، والمتمثلة بمحاربة الأطر الطلابية وأنشطتها والتعامل معها كخصم، أو سياسة الكيل بمكيالين والانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر، متناسية أهمية الاطر الطلابية كونها جزءاً أصيلاً من ماضي وحاضر ومستقبل الجامعة.

يشار إلى أن أمن جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال الضفة الغربية) اعتدى الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أسبوع، بالضرب ورش الغاز، على طلبة نظموا اعتصامًا، احتجاجًا على سياسة "الاعتداءات والفصل".

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