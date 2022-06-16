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مراسل العالم: الجيش السوري تصدى لتحركات المسلحين بمحيط مدينة سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 12 مسلحاً

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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