عملية إنزال جوي لطائرات أمريكية بمدينة جرابلس في سوريا

العالم-الاميركيتان

وأكدت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الأمريكية ومسلحين مجهولين، وسط قيام الطائرات المروحية بإطلاق قنابل مضيئة فوق سماء المنطقة، وتقديم الغطاء الناري للقوات الأمريكية على الأرض.

وتابعت المصادر أن عملية الإنزال الجوي استهدف أحد المقرات التي يتحصن بها مسلحون مجهولون حيث استمرت عملية الإنزال قرابة 15 دقيقة، لتغادر بعدها المروحيات سماء المنطقة باتجاه مدينة (عين العرب).

وأضافت المصادر أنه لم تتبين حتى اللحظة نتائج عملية الإنزال الأمريكية في هذه المنطقة التي يسيطر عليها مسلحون موالون لانقرة بشكل كامل.

وأوضحت المصادر بأن حالة من الهلع والخوف ضربت صفوف المدنيين خاصة الأطفال والنساء في قرية الحميرة، في ظل الاشتباكات التي تركزت على أطراف القرية.

وكانت مجموعة من طائرات التحالف الأمريكي هبطت ليل الأربعاء في قاعدة خراب عشق بريف عين العرب السابقة للجيش الأمريكي لتقوم عدد منها بالتحليق على علو منخفض على طول خط نهر الساجور ونفذت عملية إنزال جوي مباغتة لموقع في قرية الأحيمر.

وتقع قرية (الحميرة) التابعة لمنطقة (الغندورة) بريف مدينة جرابلس، أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي، وتبعد عن الحدود التركية نحو 4 كيلو مترا.

و"جرابلس" مدينة سورية حدودية مع تركيا، تقع إلى الشمالي الشرقي من مدينة حلب بنحو 125 كم، ويدخل منها نهر الفرات إلى الأراضي السورية، وهي مدينة متعددة الأعراق يلب عليها العرب والتركمان.