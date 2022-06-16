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رئيسي: اصفهان تتمتع بامكانيات هائلة وتعاني من بعض المشاكل + فيديو

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

عدد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى الامكانيات التي تتمتع بها محافظة أصفهان، واشار الى أن المحافظة محافظة زراعية كما أنها قطبا صناعيا.

العالم - ايران

ولفت رئيسي خلال تصريحات أدلى في مطار أصفهان لدى وصوله المحافظة اليوم الخميس، الى سائر الامكاينات التي تتمتع بها المحافظة كالسياحة واليد العاملة الكفوءة والمتخصصة والمتعلمة، وكل ذلك يؤهلها لتكون قطبا علميا وتقنيا.

ونبه الى أن من ابرز المشاكل التي تعاني منها المحافظة هي مشكلة المياه سواء المياه المستخدمة للري والزراعة أو تلك المستخدمة للشرب.

وشدد على أن الحكومة لديها خطط وبرامج لحل هذه المشكلة "تحدونا ثقة كاملة بانهاء هذه المشكلة من خلال تعاون السمؤولين والأهالي، سوى أن الأمر بحاجة الى ادارة صحيحة وأن الاهالي يساعدون المسؤولين في ذلك".

واضاف "لا نريد افتتاح مشاريع جديدة وأنما السعي لاكمال بعض المشاريع المتوقفة لعدة سنوات، فهذه المشاريع تؤلم الاهالي والناس، الأمر الذي يستدعي التحري عن الأسباب التي أدت الى توقف تلك المشاريع".

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رئيسي: اصفهان تتمتع بامكانيات هائلة وتعاني من بعض المشاكل + فيديو