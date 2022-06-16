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لافرنتييف: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" قد يعقد في الخريف

لافرنتييف: الاجتماع القادم لصيغة
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاجتماع التاسع عشر لصيغة "أستانا" الخاصة بالتسوية السورية، قد يعقد في الخريف في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان.

العالم - سوريا

وأضاف: "الموعد التقريبي المتوقع، هو خريف هذا العام".

كما تطرق لافرنتييف، إلى لقاء رؤساء الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)، والقمة التي تم تأجيلها لفترة طويلة بسبب وباء فيروس كورونا، والتي من المقرر عقدها في إيران، وقال إن العمل جار لتنسيق الموضوع. ونوه بأن الوضع الوبائي في إيران بات يسمح بعقد اللقاء، لكن كل شيء سيرتبط بجدول أعمال الرؤساء.

تستضيف كازاخستان يومي 15 و 16 يونيو، الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة.

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