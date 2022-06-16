هاشتاغ.. هل باعت مصر جزيرة الوراق للإمارات؟

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جزيرة الوراق الواقعة في نهر النيل ضمن محافظة الجيزة، هي واحدة من هذه الحالات، حيث تقوم السلطات بإخلاء الأهالي من أجل تنفيذ مشاريع سياحية في الجزيرة، لصالح شركات إماراتية.

بالمناسبة هل ليست الحادثة الاولى التي تتعلق بمخططات إماراتية. ففي تنزانيا كانت هناك حادثة مشابهة أيضا.

هذا الأمر حظي بتفاعل على مواقع التواصل.. لدينا هنا تغريدة من حساب "شيا" وفيها: كده الدولة مش بكامل قوتها. لسه القضاء لما يصدر أحكام إخلاء وهدم للمنازل علشان مش بتاعتنا. دي بتاعت الإمارات وشايلينها عندنا والاعلام لما يطبل ويقول جزيرة الوراق إماراتية ويطلع السياسي الشريف يؤيد ويقول عندي وثائق ومستندات وخرائط تؤكد ذلك.

"المعاذ" بدوره كتب: لم تترك الإمارات شعبا إلا استعدته بالمال القذر وشراء ذمم السياسيين الفاسدين. قبائل الماساي في تنزانيا خرجت حاملة السلاح في وجه السلطة التي تريد إخلاء أراضيهم بالقوة الجبرية بعد بيع أأرضهم المحمية الطبيعية للإمارات كما فعلت مع المصريين في جزيرة الوراق.

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