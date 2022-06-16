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رويترز: الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون في الطريق إلى كييف اليوم الخميس

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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