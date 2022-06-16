الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الكرملين: روسيا واميركا في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة"

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد خفر السواحل الايرانيي يوقف قاربا يهرب الوقود

عمليات بغداد: القبض على 4 إرهابيين في اللطيفية ومدينة الصدر

السيد الصافي: المرجعية العليا تراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد

شاهد بالفيديو.. بدء اضراب عام في تونس للمطالبة باصلاحات اقتصادية واجتماعية

جنوب لبنان.. سماع دوي انفجارات في قضاء مرجعيون

وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى العاصمة الأوكرانية