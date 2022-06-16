بالفيديو.. ملايين التونسيين يبدأون إضراب عام في البلاد

العالم - تونس

اضراب عام اكد اتحاد الشغل، أنه سيشمل قطاعات النقل والمواصلات، والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات، كما ستتوقف الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.

وأعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم الخميس وتأجيلها إلى أيام اخرى من الشهر نفسه، وذلك اتباعا للإضراب العام الذي تم إقراره.

وأوضح الاتحاد في بيان أنّ إضراب العمّال هو 'من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وحملتهم تبعات خياراتها ، في اشارة لسياسات تقشفية اشترطها صندوق النقد الدولي على الحكومة للحصول على قرض بقيمة اربعة مليارات دولار.

بالمقابل قال المتحدّث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الحكومة تسعى لعقد جلسة مع الجانب النقابي من أجل التوصل إلى حلول تجنب البلاد التداعيات السلبية لهذا الإضراب، وفق تعبيره.

ويأتي الاضراب في وقت دعت قوى المعارضة المنضوية ضمن جبهة الخلاص الوطني انصارها الى التظاهر يوم الاحد المقبل ضد ما وصفتها سلطة الانقلاب، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتسخير جميع السلطات لسيطرته، في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...