الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. ملايين التونسيين يبدأون إضراب عام في البلاد

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

في تحدي جديد للرئيس التونسي قيس سعيد، ينفذ ثلاثة ملايين موظف في مئة وستين مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، اضرابا عن العمل ، وذلك بدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل ،أكبر منظمة نقابية في تونس.

العالم - تونس

اضراب عام اكد اتحاد الشغل، أنه سيشمل قطاعات النقل والمواصلات، والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات، كما ستتوقف الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.

وأعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم الخميس وتأجيلها إلى أيام اخرى من الشهر نفسه، وذلك اتباعا للإضراب العام الذي تم إقراره.

وأوضح الاتحاد في بيان أنّ إضراب العمّال هو 'من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وحملتهم تبعات خياراتها ، في اشارة لسياسات تقشفية اشترطها صندوق النقد الدولي على الحكومة للحصول على قرض بقيمة اربعة مليارات دولار.

بالمقابل قال المتحدّث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الحكومة تسعى لعقد جلسة مع الجانب النقابي من أجل التوصل إلى حلول تجنب البلاد التداعيات السلبية لهذا الإضراب، وفق تعبيره.

ويأتي الاضراب في وقت دعت قوى المعارضة المنضوية ضمن جبهة الخلاص الوطني انصارها الى التظاهر يوم الاحد المقبل ضد ما وصفتها سلطة الانقلاب، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتسخير جميع السلطات لسيطرته، في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

3 ملايين موظف في تونس يبدأون إضرابا عاما دعا اليه الاتحاد العام للشغل

إغلاق مطارات تونس والموانئ البحرية خلال 24 ساعة المقبلة

تونس.. فشل الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة

تونس توقّع "اتفاقية تمويل" مع البنك الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد خفر السواحل الايرانيي يوقف قاربا يهرب الوقود

عمليات بغداد: القبض على 4 إرهابيين في اللطيفية ومدينة الصدر

السيد الصافي: المرجعية العليا تراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد

شاهد بالفيديو.. بدء اضراب عام في تونس للمطالبة باصلاحات اقتصادية واجتماعية

جنوب لبنان.. سماع دوي انفجارات في قضاء مرجعيون

وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى العاصمة الأوكرانية