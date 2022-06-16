الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي:

خديجة جنكيز تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن

خديجة جنكيز تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

نشرت الباحثة التركية "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، صورة من أمام مقر السفارة السعودية في واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

العالم - السعودية

وعلقت جنكيز على الصورة التي نشرتها عبر "تويتر"، بقولها: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "بينما تغلق تركيا القضية وترسلها إلى السعودية، بينما يستعد بايدن لزيارة السعودية، تحدث أشياء جيدة أيضا.. تغير اليوم اسم الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جمال خاشقجي".

وخاطبت جنكيز في تغريدة أخري جمال خاشقجي بقولها : "جمال الحبيب هم قتلوك في سفارتك و تخلصو من جثمانك في تركيا لكن اسمك اصبح اسم شارع السفارة السعودية في واشنطن. سلامي لك و لروحك الطيبة".

روابط ذات صلة

إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

خطيبة خاشقجي تهاجم الرئيس الأميركي بشدة

بايدن يتنازل لابن سلمان ويدفن الساطور الذي قطع به خاشقجي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا:نحن و أمريكا في بقعة ساخنة جدا من المواجهة

إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في دير الزور

الضفة.. الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا ومستوطنون يقتحمون كفل حارس

بعد تسمية الشارع باسم خاشقجي: خديجة جنكيز تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن

شاهد خفر السواحل الايراني يوقف قاربا يهرب الوقود

عمليات بغداد: القبض على 4 إرهابيين في اللطيفية ومدينة الصدر