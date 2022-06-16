خديجة جنكيز تنشر صورة من أمام السفارة السعودية في واشنطن

العالم - السعودية

وعلقت جنكيز على الصورة التي نشرتها عبر "تويتر"، بقولها: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "بينما تغلق تركيا القضية وترسلها إلى السعودية، بينما يستعد بايدن لزيارة السعودية، تحدث أشياء جيدة أيضا.. تغير اليوم اسم الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جمال خاشقجي".

وخاطبت جنكيز في تغريدة أخري جمال خاشقجي بقولها : "جمال الحبيب هم قتلوك في سفارتك و تخلصو من جثمانك في تركيا لكن اسمك اصبح اسم شارع السفارة السعودية في واشنطن. سلامي لك و لروحك الطيبة".