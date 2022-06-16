أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس16 يونيو2022

اطلاعات ..

القائد للرئيس التركمنستاني الضيف .. إيران تعطي الأولوية بسياستها لتوطيد العلاقات مع بلدان الجوار

ايران ..

بحضور الرئيسين رئيسي ومحمدوف..طهران وعشق آباد توقعان على تسع مذكرات للتعاون

جوان ..

دمشق.. شمال سوريا سيتحول إلى مقبرة للجنود الأتراك اذا ما شنت تركيا عمليات جديدة

قدس ..

إستعدادات عسكرية تركية واسعة لعمليات جديدة بشمال سوريا وسط تحذيرات موسكو ودمشق

رويش ملت ..

رئيس الأركان .. القوات المسلحة ترفع جهوزيتها القتالية بما يتناسب مع أية حرب مستقبلية محتملة

عصر ايرانيان...

زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان بنسبة مئة وخمسة وأربعين بالمئة

كيهان ..

إنفجارات وحرائق في مصفاة بحيفا ومصنع في تل أبيب بفلسطين المحتلة

مردم سالاري ..

شكوك بالكيان الصهيوني إزاء فرص بقاء حكومة بينيت, وتوقعات بسقوطها بأية لحظة

رسالت ..

الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالعراق يبذل جهودا لإعادة التيار الصدري للعملية السياسية

جمهوري اسلامي ..

مقرر الأمم المتحدة .. إحتلال الأراضي الفلسطينية العامل الرئيسي لكل أجواء العنف بالمنطقة

آرمان ملي ..

مجلس الأمن القومي الروسي.. أوكرانيا قد تمحى من خارطة العالم خلال العامين المقبلين

حمايت ..

أمريكا تكرر إدعاءاتها الكاذبة بشأن إستعدادها للعودة لعضوية الإتفاق النووي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( البيت الأبيض والخطأ الأكبر ) ..يلف الغموض مستقبل مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي مع انتهاج امريكا والترويكا الاوروبية لسياسات مماطلة وتأليب الاجواء ضد بلادنا عبر ممارسة ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتشكيك بالبرنامج النووي الايراني السلمي .

إن الحزب الجمهوري يعد مشروع قرار لعرقلة أية عودة محتملة لإدارة بايدن للإتفاق النووي بربطها بموافقة الأغلبية بمجلس الشيوخ وبالطبع يراهن الجمهوريون على استعادة الاغلبية بمجلس الشيوخ بالانتخابات النصفية بالكونغرس لتقييد يد الادارة الديمقراطية بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية والعديد من القضايا الداخلية .

وخطأ ادارة بايدن يكمن في انها تتصور بأن تصعيد الضغوط على ايران عبر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيهدء الجمهوريين , وبايدن يغامر في الواقع باضاعة الانجاز الوحيد المحتمل في سياسته الخارجية اي انجاز تصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبه سلفه ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي , وبايدن اخطأ في تقييم نوايا الحزب الجمهوري الذي يستهدف الادارة الديمقراطية عبر سحب البساط من تحت اقدامها بشأن هذا الاتفاق .

ايران ..

صحيفة ايران سلطت الضوء على الحاح كييف في المطالبة بالحصول على السلاح من الغرب وكتبت بمقالها ( اذا لم تعطونا السلاح ستنهزم أوكرانيا ).. كييف حذرت في نداء لوزراء دفاع حلف الناتو المجتمعين ببروكسل حول الازمة الاوكرانية من ان اوكرانيا ستهزم وتخسر الحرب فيا لو لم تصلها الاسلحة الثقيلة التي تطلبها من بلدان الناتو .

إن المشهد الأوكراني بات محاطا بضبابية أكبر مع تقدم الجيش الروسي وإبداء الناتو نوعا من التردد بشأن فرص نجاح أوكرانيا فتصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة تضمنت انتقادات ضمنية للرئيس الاوكراني كما ان الامين العام للناتو تحدث عن دعم اوكرانيا لكنه ترك الباب مؤاربا بشأن وقف الحرب بتنازل اوكرانيا عن جزء من اراضيها لروسيا وهو ما سبق ان اقترحه الرئيس الفرنسي ايضا .كما ان مساعد رئيس مجلس الامن القومي الروسي لم يستبعد محو اوكرانيا من خارطة العالم خلال عامين .

خراسان ..

في الشان العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( هل يخطط الصدر للعودة بإقتدار؟) من المستبعد ان يكون قرار زعيم التيار الصدري بسحب نوابه من البرلمان العراقي مجرد رد فعل غاضب او كونه موقف انفعالي لهذا السبب او ذاك.

إن مقتدى الصدر يريد عبر هذا الموقف إيجاد مسافة بينه وبين ما يعبره بفشل هيكلية السلطة في حل مشاكل وأزمات البلاد وبعبارة اخرى يريد الصدر القيام بدور زعيم اصلاحي منتقد للفساد ولضعف الخدمات العامة ولتدهور الاوضاع المعيشية لتعزيز قاعدته الشعبية انتظارا لاحتمال حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة يخوضها تياره بقاعدة شعبية اكبر وبالتالي حصد المقاعد النيابية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة .

ولكن المسالة هنا هي انه من الصعب التكهن بمسارات الاوضاع السياسية في العراق وفيما كانت الامور ستسير بالاتجاه الذي يراهن عليه الصدر ام لا.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو ببروكسل في مقالها( إجتماع لإثارة الحروب) .. ذا الاجتماع بحضور الامين العام للحلف خاص حول سبل دعم اوكرانيا وايصال المزيد من السلاح لها .إن الحرب الأوكرانية بشهرها الرابع في ظل تقدم الجيش الروسي بإقليم دونباس رغم الدعم التسليحي الغربي للجيش الأوكراني .

فما يريده الناتو في الواقع من وراء ارسال السلاح لاوكرانيا ليس ضمان انتصار الاخيرة قدر ما يريد اطالة امد هذه الحرب قدر الامكان لاستنزاف روسيا ولاضعافها , فالقوى الغربية تدرك جيدا بأن الجيش الاوكراني لن يصمد طويلا مقابل قوة عظمى لهاحدود برية وبحرية مباشرة مع اوكرانا.

ان الغرب لا يفكر الا بمصالحه القصيرة الامد مغمضا عينيه عن التداعيات الدولية الخطيرة التي يسببها بموقفه هذا للعالم كله .ان الاجدر بالقوى الغربية واذا ما ارادت تفادي مضاعفات اندلاع اية حروب ونزاعات باوروبا البحث عن سبل كفيلة بايقاف هذه الحرب عبر السبل الدبلوماسية بدلا من صب الزيت على نيرانها.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( الشرطة الهندية تهدم منازل المسلمين المحتجين ) .. يبدو ان السلطات الهندية قررت تصعيد اجراءاتها القمعية ضد المسلمين الهنود في المظاهرات المنددة باساءات مسؤولين بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم للرسول الاكرم (ص ).

إن هناك أنباء عن قيام السلطات ببعض الولايات الهندية بهدم وتخريب منازل المسلمين المعتقلين في هذه المظاهرات ويقول اهالي المعتقلين انهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال اعتقالهم.

ويبدو واضحا ان اعتذر اولئك المسؤولين الذين اطلقوا تصريحات مسيئة للمقدسات الاسلامية لم تهدأ غضب المسلمين الهنود حيث تتواصل المظاهرات منذ نحو اسبوعين رغم اعلان الحكومة عن ايقاف هؤلاء المسؤولين عن العمل وذلك في ظل تاكيد المحافل الاسلامية الهندية ان الحزب الحاكم بنفذ سياسة اقصاء وتهميش ديني وعرقي ضد المسلمين الهنود.