قناة العالم
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
١٠:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الخارجية الايراني يقول لنظيره العراقي هاتفيا ان الجولة الاخيرة من الحوار الايراني السعودي كانت ايجابية ونرحب بتنفيذ نتائج المحادثات
الكرملين: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لكن العمل مستمر من اجل تحقيق نتيجة
الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل: سجلنا نجاحا للإضراب بنسبة 100% مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات
ممثل المرجعية العليا: المرجعية حاضرة وتراقب المشهد العراقي، وهي حذرت مرارا وتكرارا حتى وصلنا لمرحلة انهيار البلد بسبب صم الاذان عن السمع
وزير الدفاع الأمريكي: نرحب بانضمام دول مثل فنلندا والسويد إلى النيتو وهي تحمل قيم مشابهة لقيمنا
أ ف ب: المستشار الالماني اولاف شولتس يتعهد بمساعدة أوكرانيا "طالما استلزم الأمر"
تونس مراسلة العالم: الاضراب يشمل قطاعات النقل والمواصلات والمؤسسات التعليمية والمصرفية
تونس بدء اضراب عام في البلاد للمطالبة بتنفيذ اصلاحات اقتصادية واجتماعية
المتحدث باسم الكرملين: روسيا واميركا في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة"
رويترز: وصول رئيسي فرنسا وايطاليا والمستشار الالماني على متن قطار الى العاصمة الاوكرانية كييف
الكرملين: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لكن العمل مستمر من اجل تحقيق نتيجة
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
"إجماع" مزعوم لدى السلطات اللبنانية في ملف ترسيم الحدود
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس16 يونيو2022
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦
خاص بالعالم- مراسلون
حسابات واشنطن لزيارة بايدن للمنطقة ومذكرة تفاهم لتصدير غاز كيان الإحتلال لأوروبا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤
انقلاب الصورة
قرار الوكالة الذرية ضد إيران والتبعية لأميركا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥
مع الحدث
الاستراتيجية الأميركية بحروب التوتير في المنطقة خاسرة
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢
التواصل
الرئيس الفنزويلي في مرقد الإمام الخميني (رض)
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو.. سوء الحوكمة ادى لتفاقم المديونية الخارجية في تونس
جدّة عارية... أن تُسلب مكانك وذاكرتك
الجيش الروسي: استهداف طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في خاركوف
صفقات سرية لصالح شركات وهمية: الإمارات توسّع سيطرتها على النفط
أمير عبد اللهيان يشيد بجهود العراق في تسهيل المحادثات الخاصة بحج الايرانيين
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد نجاح الإضراب
مقالات و تحليلات
جدّة عارية... أن تُسلب مكانك وذاكرتك
صفقات سرية لصالح شركات وهمية: الإمارات توسّع سيطرتها على النفط
من الرابح من زيارة بايدن الى السعودية؟
مصر تُحصّل نصيبها: القمح مقابل الغاز
ظلّ الجولاني في محادثات أستانة | أنقرة لموسكو: فلْنُبقِ إدلب جانباً
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.