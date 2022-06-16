الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين يعتبر ضخ المزيد من الأسلحة الغربية الى اوكرانيا غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيارات 'تسلا' الذاتية القيادة تعرضت لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة

شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم توضح مطالب اتحاد العام التونسي من اضرابه

شاهد بالصور تودد الرئيس رئيسي للمزارعين الاصفهانيين والوقوف على مشاكلهم

وللقطيف نصيب أيضاً..

ثمنه جزيرتي 'تيران' و'صنافير' فرط فيهما السيسي.. تطبيع وشيك للسعودية مع كيان مغتصب فاقد لكل شرعية وجودية

بالفيديو.. سوء الحوكمة ادى لتفاقم المديونية الخارجية في تونس