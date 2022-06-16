مندوبة أمريكا في الناتو: تزويد أوكرانيا بالأسلحة مهمة شديدة الصعوبة

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ففي استعراض واضح للدعم السياسي الأوروبي لحكومة كييف وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة الأوكرانية بالتزامن مع إعلان واشنطن عن دعم عسكرية أميركية بقيمة مليار دولار لحكومة زيلينسكي.

القادة الأوروبيون الثلاث التقوا بالرئيس الأوكراني وناقشوا معه الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حيث تؤكد كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على المدى البعيد.

الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' أشاد على هامش تفقده للعاصمة كييف بما سماها ببطولة الشعب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية مشيرة إلى إنه والقادة الأوروبيين جاءوا لإظهار الدعم لأوكرانيا.



وقال ماكرون:"نحن ندعم أيضا أوكرانيا من خلال خبرائنا حتى يمكن الحكم على جرائم الحرب. وسنواصل هذا الدعم بمرور الوقت بكل هذه الأشكال. وهناك أيضا دعم سياسي، وهذا ما أردنا القيام به من خلال المجيء إلى هنا".



المستشار الألماني أولاف شولتس أدان ما سماها بوحشية الحرب الروسية على أوكرانيا واصفا الدمار في العاصمة كييف بأنه عنف عبثي.

بالتزامن أعلن الرئيس الأمريكي“جو بايدن” عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار سيخصص جزء منه لدعم العمليات العسكرية في دونباس، مشددا على التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

لكن مندوبة الولايات المتحدة في الناتو جوليان سميث، كشفت على أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة مهمة شديدة الصعوبة على الولايات المتحدة وحلفائها مشيرة إلى أن مطالب كييف تتغير باستمرار.

وقالت جوليان:"أولا وقبل كل شيء، علينا أن نأخذ قائمة المتطلبات المتغيرة التي تأتي من كييف على أساس يومي تقريبا، لذلك، لدينا الطلبات تتدفق.. نحن نجلس مع الحلفاء، وننظر حول الطاولة ونحاول تحديد الحلفاء الذين يمكنهم الاستجابة، ومن مستعد لتقديم ماذا. وهي تمثل تحديا صعبا لأن المتطلبات مرة أخرى في حالة تغير مستمر".



الكرملين وفي بيان حذّر وعلى لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا معربا عن أمله بأن لا يركز الزعماء الأوربيين الثلاث فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة لأن ذلك سيكون غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد.

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